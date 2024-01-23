Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесён в Госдуму

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Законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ. В разработке документа принимали участие депутаты разных фракций во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.
Также планируется ввести ограничения максимального объёма тары, в которой допустимо будет продавать энергетические тонизирующие напитки. Содержащая энергетик ёмкость не должна будет превышать 0,5 литра. По мнению депутатов, это нововведение станет важной деталью в механизме снижения уровня потребления энергетиков.
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