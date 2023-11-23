Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП «Рафах»

Фото: Официальный сайт МЧС РФ
По информации Telegram-канала МЧС России, группа из 82 соотечественников и их близких пересекла пункт пропуска «Рафах» между сектором Газа и Египтом.
В настоящее время колонна направляется в Каир. Организаторы операции уточнили, что в Каире им будет предоставлена всесторонняя медицинская и психологическая поддержка, а также обеспечат питанием, водой и местом для ночлега.
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Артем Кузьмин