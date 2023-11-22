Путин рассказал, сколько человек попросили об эвакуации из сектора Газа

Фото: сайт Кремля
Более 900 человек обратились к Российской Федерации с просьбой об эвакуации из сектора Газа.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».
Глава МЧС России Александр Куренков на совещании доложил, что за помощью обратились 909 человек, среди них- 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.
По прибытии в страну 9 человек, в том числе 6 детей, были доставлены в больницы. Двое, в том числе ребенок, госпитализированы с коронавирусом.
116 человек из аэропорта «Домодедово» самостоятельно отправились домой. Остальных доставили в пункты временного размещения (ПВР) на территории Московской и Калужской областей.
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«К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 - граждане России и ещё 271 человек - их родственники», - сообщил Владимир Путин в среду, 22 ноября, на совещании с членами правительства.
«КПП «Рафах» пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств. Шестью рейсами авиации МЧС России в аэропорт уже доставлены 553 человека, в том числе 259 детей», - доложил Александр Куренков.Сейчас в каирской гостинице ждут эвакуации 18 человек.
По прибытии в страну 9 человек, в том числе 6 детей, были доставлены в больницы. Двое, в том числе ребенок, госпитализированы с коронавирусом.
116 человек из аэропорта «Домодедово» самостоятельно отправились домой. Остальных доставили в пункты временного размещения (ПВР) на территории Московской и Калужской областей.
«На сегодняшний день в ПВР находятся 313 человек, в том числе 161 ребенок», - сообщил министр.Читайте также:
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Мария Фирсова