Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года

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Грузия найдёт в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори.
Он подчеркнул, что сразу же после проведения в стране выборов, которые запланированы на 26 октября, а также осуждения зачинщиков этой войны и всех виновных в разрыве грузино-осетинских отношений, страна найдёт в себе силы извиниться за произошедшее в 2008 году.
Иванишвили отметил, что эта война была развязана по заданию извне. В результате боестолкновений погибло много людей, в том числе «осетинских братьев и сестёр» Грузии, а также были разрушены отношения между народами.
Политик добавил, что все виновники тех событий обязательно получат строжайший правовой ответ за свои деяния.
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Иванишвили отметил, что эта война была развязана по заданию извне. В результате боестолкновений погибло много людей, в том числе «осетинских братьев и сестёр» Грузии, а также были разрушены отношения между народами.
Политик добавил, что все виновники тех событий обязательно получат строжайший правовой ответ за свои деяния.
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Анастасия Чинкова