В Грузии ожидают вмешательство в проведение выборов извне

Фото: iStock/Anton Litvintsev
Парламентские выборы в Грузии состоятся на фоне беспрецедентного вмешательства извне, причём не со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.
Отмечается, что Москва не располагается такими ресурсами, которые оказали бы существенное давление на проведение выборов в Грузии. При этом вмешательства извне всё же имеются, что является грубым нарушением избирательных принципов.
Кобахидзе указал на то, что со стороны ряда неназванных государств следуют угрозы и шантаж, которые вызваны открытием второго фронта в Грузии.
Также премьер ответил на вопрос, что подразумевается под ресурсами, которыми не располагает Россия. Он подчеркнул, что это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и других структур.
Напомним, что парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.
Читайте также:
Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС
Кобахидзе указал на то, что со стороны ряда неназванных государств следуют угрозы и шантаж, которые вызваны открытием второго фронта в Грузии.
Также премьер ответил на вопрос, что подразумевается под ресурсами, которыми не располагает Россия. Он подчеркнул, что это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и других структур.
Напомним, что парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.
Читайте также:
Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС
Анастасия Чинкова