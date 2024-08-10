Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США

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Грузия готова к перезагрузке отношений с США. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером в Тбилиси.
Грузинский премьер по итогам встречи опубликовал пост в своём Telegram-канале. В нём он пишет, что вновь сообщил о готовности страны обновить и перезагрузить отношения и двустороннее сотрудничество с Соединёнными Штатами для обеспечения развития, мира и безопасности в регионе и за его пределами.
Американские сенатор и конгрессмен прибыли в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу. Они провели встречи с президентом страны Саломе Зурабишвили, вие-премьером и главой Минобороны Ираклием Чиковани. В ходе своего визита они также проведут ряд переговоров с представителями гражданского общества.
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Анастасия Чинкова