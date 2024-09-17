Грузия может пересмотреть отношение к США в случае ввода новых санкций

Власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с послом США в Грузии Робин Данниган.