Грузия может пересмотреть отношение к США в случае ввода новых санкций

Фото: iStock/Denis Kabanov
Власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с послом США в Грузии Робин Данниган.
Он подчеркнул, что введением санкций американские власти приблизились к критической точке. В случае принятия ещё одного аналогичного решения, Грузия будет вынуждена существенно пересмотреть свою позицию по грузино-американским отношениям.
Также Кобахидзе выразил обеспокоенность решением Штатов ввести новые санкционные ограничения в отношении граждан Грузии. По его словам, данный шаг направлен на улучшение шансов грузинской оппозиции перед выборами, однако он полностью контрпродуктивен. В частности, санкции против силовиков не напугают правящую партию и не помогут оппозиции.
Накануне Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремисткой группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.
Читайте также:
Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
В Грузии ожидают вмешательство в проведение выборов извне
Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
Также Кобахидзе выразил обеспокоенность решением Штатов ввести новые санкционные ограничения в отношении граждан Грузии. По его словам, данный шаг направлен на улучшение шансов грузинской оппозиции перед выборами, однако он полностью контрпродуктивен. В частности, санкции против силовиков не напугают правящую партию и не помогут оппозиции.
Накануне Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремисткой группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.
Читайте также:
Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
В Грузии ожидают вмешательство в проведение выборов извне
Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
Анастасия Чинкова