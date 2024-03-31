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Guardian: Израиль предложил ООН распустить гуморганизацию БАПОР

31 марта 2024, 23:19
Фото: iStock/ svarshik

Фото: iStock/ svarshik

Начальник генштаба Израиля Герци Ха-Леви предложил распустить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений некоторых сотрудников агентства в связях с «Хамасом». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Израильские власти предлагают перевести от 300 до 400 сотрудников БАПОР в другую структуру ООН или в новую организацию по распределению гумпомощи в секторе Газа. Вопрос о расформировании БАПОР предстоит решить Генассамблеи ООН.

В январе Израиль предоставил сведения о причастности по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР к нападению «Хамаса» в октябре. По сведениям израильской разведки, порядка 1,2 тыс. сотрудников агентства связаны с исламистскими военными группировками. Из-за этого финансирование организации приостановили США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия.


БАПОР создано в 1949 году. На сегодняшний день там работают более 30 тыс. сотрудников, подавляющая часть которых — палестинцы. Они оказывают помощь палестинским беженцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане.

На момент начала войны в октябре в секторе Газа работало около 12 тыс. сотрудников организации. Они обеспечивали местных жителей продуктами питания, вакцинами и лекарствами. В Газе функционируют семь медицинских центров БАПОР, школы, больницы и лагеря для беженцев.

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Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ, воссозданный Путиным
31 марта 2024, 21:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом. Об этом сообщает издание URA.RU.
Напомним, что округ был воссоздан президентом России Владимиром Путиным в конце февраля текущего года. В его границы вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.

В настоящее время отсутствуют официальные подтверждения назначения Лапина на этот пост.

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#армия
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Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии
Вучич: Сербия приобретает РСЗО, истребители и БПЛА для укрепления своей армии
31 марта 2024, 21:09

Фото: iStock/phaisarn2517

Армия Сербии начала приобретать реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотники. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
В воскресенье, 31 марта, Вучич вместе с главой Минобороны Милошем Вучевичем, спикером парламента Аной Брнабич и руководством ВС Сербии осмотрели крупнейший военный аэродром страны под Белградом.

Президент отметил, что в ходе предстоящей поездки во Францию собирается затронуть вопрос о приобретении Сербией нескольких истребителей Rafale во время беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.

При этом Вучич добавил, что в ходе укрепления сербской армии упор делается на продукцию отечественных производителей.

Отдельно глава государства отметил производство беспилотников. Он анонсировал 20 апреля первые испытания сербских БПЛА «Комарац» и «Осица».

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#сербия
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#покупка
#армия
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Нетаньяху: Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге сектора Газа
31 марта 2024, 20:05

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом Нетаньяху сообщил на пресс-конференции.
По словам премьер-министра, страна делает все необходимое для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки грузов с гражданской помощью. Нетаньяху подчеркнул, что при любой ситуации армия Израиля войдет в Рафах и уничтожит оставшиеся батальоны ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#сша
#операция
#армия
#человек
#министр
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Россия потребовала от Украины арестовать причастных к теракту в «Крокусе»
МИД: РФ потребовала от Украины арестовать причастных к нападению в «Крокусе»
31 марта 2024, 19:24

Фото: iStock/vlad_karavaev

МИД РФ передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в число требований также входит арест главы СБУ Василия Малюка, который ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. В заявлении ведомства уточняется, что события в «Крокусе» — это далеко не первый пример террористических атак против РФ, при этом все следы нападения указывают на киевский режим.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#мид рф
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Глава BSI Платтнер: Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам
31 марта 2024, 19:20

Фото: iStock/welcomia

Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер заявила, что страна на текущий момент «не готова противостоять киберугрозам». Об этом сообщает Tagesspiegel.
По словам Платтнер, для предотвращения кибератак правительство должно «действовать с первой секунды» и представлять общую картину положения. Она также заявила о необходимости создания кризисных групп.

Однако Платтнер отметила, что на сегодняшний день такая координация действия в государстве не отработана. Глава ведомства заключила, что не должно быть необходимости «звонить друг другу 16 раз» с целью узнать, что и на какой территории государства сейчас происходит.

Отметим, что ​в Германии также имеются проблемы со сферой экономики. Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти.

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#экономика
#правительство
#германия
#фрг
#рф
#кибербезопасность
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Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка
31 марта 2024, 19:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста. Об этом сообщается на сайте в МИД РФ.
Ранее, 25 марта, Малюк признал организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Также он раскрыл детали организации других террористических актов на территории России.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство передало украинским властям требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц.

Отмечается, что требование находится в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).

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#россия
#украина
#сбу
#арест
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В ЕС оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины
El País: экономика ФРГ и ЕС на краю пропасти из-за Украины и санкций против РФ
31 марта 2024, 16:36

Фото: iStock/Lucia Gajdosikova

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти, передает El País.
По мнению Мюнхау, промышленный спад и урезание средств на поддержку бизнеса в угоду помощи украинской стороне поставили европейскую экономику в бедственное положение. Журналист отметил, что немецкий кризис бюджета постепенно перерастает в европейский, поскольку происходит экономическая интеграция соседей ФРГ в Центральной и Восточной Европе.

Мюнхау отметил и зависимость Европейского союза от взносов Берлина в бюджет организации. Ранее немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал отчет о потерях Германии в результате конфликта на Украине. По данным исследования, потери составили более 200 миллиардов евро.

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#экономика
#фрг
#евросоюз
#журналист
#бюджет
#кризис
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Стало известно, где может начаться Третья мировая война
«Царьград»: Третья мировая война может начаться в Тихом океане
31 марта 2024, 16:09

Фото: iStock/Alexyz3d

Командующий индо-тихоокеанским флотом США Сэм Папаро пригрозил Китаю началом войны в случае, если будет хоть одна жертва со стороны Филиппин.
Речь идёт о реализации пятой статьи американо-филиппинского соглашения о военной взаимопомощи. Согласно ей, нападение на одну из сторон приравнивается к нападению на вторую.

Эксперт Руслан Карманов в своём Telegram-канале «Китайский свяZноj» подчеркнул, что риск эскалации в регионе постоянно растёт. Так, столкновения между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море происходят ежедневно. Это может привести к гибели военных, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный конфликт.

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла убеждён, что США загоняют себя в безвыходную ситуацию в противостоянии с Китаем, который уже сместил Америку, став первой экономикой мира.

«То есть пусть лучше мировая война начнётся в Тихом океане, чем США будут постепенно, но без всяких шансов терять своё лидерство и влияние», – подчеркнул эксперт.
В настоящее время сложно спрогнозировать, чем обернётся заявление американского командующего индо-тихоокеанским флотом. Однако, в случае начала конфликта, стороны вряд ли сразу начнут использовать ядерное оружие, заключил Перла.

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#война
#сша
#китай
#флот
#конфликт
#ядерное
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«Был вынужден отречься от трона»: Пушков напомнил о последнем похождении французов на РФ
Пушков напомнил Макрону, что после вторжения Наполеона русские взяли Париж
31 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/klenger

После того, как Наполеон отправил свои войска против России, ему пришлось отречься от трона, напомнил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что французская армия была в дребезги разгромлена, а название белорусской реки Березна, на которой происходили самые кровопролитные бои, во французском языке стало синонимом страшной катастрофы.

Пушков также напомнил французскому президенту, что после поражения в войне с Россией Наполеон Бонапарт был вынужден отречься от трона.

Напомним, ранее Макрон вызвал громкий международный скандал, заявив, что лидеры европейский стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. После этих слов все коллеги Макрона поспешили откреститься от участия в этом обсуждении и заявили, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#эммануэль макрон
#армия
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