Guardian: Израиль предложил ООН распустить гуморганизацию БАПОР

Начальник генштаба Израиля Герци Ха-Леви предложил распустить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений некоторых сотрудников агентства в связях с «Хамасом». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.