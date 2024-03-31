Guardian: Израиль предложил ООН распустить гуморганизацию БАПОР

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Начальник генштаба Израиля Герци Ха-Леви предложил распустить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений некоторых сотрудников агентства в связях с «Хамасом». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Израильские власти предлагают перевести от 300 до 400 сотрудников БАПОР в другую структуру ООН или в новую организацию по распределению гумпомощи в секторе Газа. Вопрос о расформировании БАПОР предстоит решить Генассамблеи ООН.
В январе Израиль предоставил сведения о причастности по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР к нападению «Хамаса» в октябре. По сведениям израильской разведки, порядка 1,2 тыс. сотрудников агентства связаны с исламистскими военными группировками. Из-за этого финансирование организации приостановили США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия.
БАПОР создано в 1949 году. На сегодняшний день там работают более 30 тыс. сотрудников, подавляющая часть которых — палестинцы. Они оказывают помощь палестинским беженцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане.
На момент начала войны в октябре в секторе Газа работало около 12 тыс. сотрудников организации. Они обеспечивали местных жителей продуктами питания, вакцинами и лекарствами. В Газе функционируют семь медицинских центров БАПОР, школы, больницы и лагеря для беженцев.
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В январе Израиль предоставил сведения о причастности по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР к нападению «Хамаса» в октябре. По сведениям израильской разведки, порядка 1,2 тыс. сотрудников агентства связаны с исламистскими военными группировками. Из-за этого финансирование организации приостановили США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия.
На момент начала войны в октябре в секторе Газа работало около 12 тыс. сотрудников организации. Они обеспечивали местных жителей продуктами питания, вакцинами и лекарствами. В Газе функционируют семь медицинских центров БАПОР, школы, больницы и лагеря для беженцев.
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Ювелина Бернст