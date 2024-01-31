Израильские военные нашли взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью от БАПОР

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Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие и взрывчатку в грузах с гуманитарной помощью и в сумках сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Пока непонятно, находились ли сумки с надписью «БАПОР», в которых были найдены все эти средства поражения, среди грузов гуманитарной миссии или были изъяты непосредственно у сотрудников агентства. В сообщении указано, что «гуманитарные боеприпасы» были обнаружены одновременно с рейдом ЦАХАЛ против объекта группировки «Исламский джихад», где проиводилось оружие. В ходе операции были убиты десятки радикалов, сообщают израильские военные.
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Александр Бойцов