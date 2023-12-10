Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о реконструкции школ в регионе

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В Московской области ежегодно открываются 30 новых школ. Но и те, что работают уже давно, ремонтируются и реконструируются постоянно, чтобы детям и учителям было в них комфортно.
Об этом рассказал в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, в этом году были отремонтированы и модернизированы 62 учреждения образования. Реконструкция ещё 45 школ запланирована на следующий год.
Глава региона также сообщил, что помимо благоустройства помещений, где школьники учатся, а педагоги работают, областная администрация также старается проявлять заботу об учителях. В Подмосковье действует программа социальной ипотеки для работников образования, учителя получают не только надбавки за классное руководство, но и поощрительные выплаты за профессиональные успехи, а также специальные региональные гранты.
Любые вложения в сферу образования окупаемы многократно. Потому что, вкладывая деньги в ремонт и реконструкцию школ, детское питание, расходуя средства на поощрение и поддержку учителей, мы тем самым инвестируем в наше будущее, заключил Андрей Воробьёв.
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Глава региона также сообщил, что помимо благоустройства помещений, где школьники учатся, а педагоги работают, областная администрация также старается проявлять заботу об учителях. В Подмосковье действует программа социальной ипотеки для работников образования, учителя получают не только надбавки за классное руководство, но и поощрительные выплаты за профессиональные успехи, а также специальные региональные гранты.
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Александр Бойцов