Губернатор Саратова сообщил о ликвидации БПЛА

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В небе над Саратовом был ликвидирован беспилотник, обломки которого упали в промышленной зоне Заводского района.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин был предупрежден о возможной угрозе атаки беспилотника Министерством обороны. Благодаря этому все экстренные службы были вовремя приведены в полную готовность, что позволило избежать жертв.
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«Ночью над Саратовом был ликвидирован БПЛА, обломки упали в промышленной зоне. На месте работают экстренные службы, и пострадавших, по предварительным данным, нет», — отметил глава региона.
Ранее Бусаргин был предупрежден о возможной угрозе атаки беспилотника Министерством обороны. Благодаря этому все экстренные службы были вовремя приведены в полную готовность, что позволило избежать жертв.
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Мария Моисеева