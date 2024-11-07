В Воронежской области уничтожили украинский дрон

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В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет, однако Гусев подчеркнул, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.
На месте работают оперативные службы, которые продолжают обеспечивать безопасность территории и оценивают возможные последствия инцидента.
Губернатор отметил, что силы ПВО и РЭБ эффективно справились с задачей по обнаружению и нейтрализации беспилотника.
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На месте работают оперативные службы, которые продолжают обеспечивать безопасность территории и оценивают возможные последствия инцидента.
Губернатор отметил, что силы ПВО и РЭБ эффективно справились с задачей по обнаружению и нейтрализации беспилотника.
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Мария Моисеева