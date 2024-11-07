ТАСС: два мирных жителя погибли под Курском при спасении односельчан от БПЛА ВСУ

«Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот – певец Данко. Как настоящий мужчина встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

«Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — прокомментировал певец.

По ее словам, Данко переехал вместе с семьей в Ялту шесть лет назад. С тех пор он проживает там и занимается творчеством.Павленко напомнила, что основная цель отрядов «Барс Крым», сформированных в прибрежных городах, является исключение возможности проникновения диверсантов в регион. Добровольцы готовы присоединиться к военным в случае любой угрозы.Читайте также: