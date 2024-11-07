ТАСС: два мирных жителя погибли под Курском при спасении односельчан от БПЛА ВСУ

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Двое мирных жителей погибли в результате атаки со стороны дрона ВСУ в Курской области, информирует ТАСС, ссылаясь на корреспондента. Уточняется, что три человека ранены. Уничтожены дома в населенном пункте Дурово-Бобрик.
«Погибли ребята, приехали спасать, за ними дрон. Сначала машину пожег, они побежали вниз по дороге, он их догнал, и там они погибли внизу. Молодые ребята. Еще трое раненых, один сейчас в Москве, тяжело раненый и два легко», — передают журналисты слова местного жителя Александра Клочкова.Известно, что в селе повреждена подстанция, отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Жителей практически нет, не считая тех, кто периодически приезжает проверить хозяйство.
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