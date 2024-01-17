Генсек ООН заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН, к которым относятся Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Об этом Гутерреш сообщил на Всемирном экономическом форуме.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что главная функция ООН – укрепление мира во всём мире, однако сегодня она не может остановить тяжелые противостояния между государствами.
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