Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные

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Вашингтон за последнее время поставлял боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательные данные. Об этом сообщает Hürriyet.
Согласно информации источника, против Турции ведется «война на истощение». Отмечается, что такие действия исходят не только от Штатов, но и от различных центров.
Издание связывает увеличение числа атак на Анкару с внутренними, так и с внешними событиями. Сообщается, что государства, нежелающие того, чтобы Турция являлась «эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации».
Напомним, вооруженное противостояние с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
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Издание связывает увеличение числа атак на Анкару с внутренними, так и с внешними событиями. Сообщается, что государства, нежелающие того, чтобы Турция являлась «эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации».
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Екатерина Коршунова