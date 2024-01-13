Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины

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Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что НАТО не вступит в прямое военное противостояние с Россией ради защиты интересов Украины. Об этом Стариков сообщил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
По словам бывшего полковника, отдельные члены Североатлантического альянса не в состоянии воевать с РФ. Он отметил, что Польша способна лишь на резкие выпады в российскую сторону, а Германия, Франция и Великобритания не смогут вступить в вооруженное противостояние.
Стариков подчеркнул, что Вашингтон также не станет воевать с Россией из-за имеющегося у Москвы ядерного оружия. По его мнению, «Штаты воевать сами не хотят, только через прокси».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент против России воюют все члены НАТО.
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Стариков подчеркнул, что Вашингтон также не станет воевать с Россией из-за имеющегося у Москвы ядерного оружия. По его мнению, «Штаты воевать сами не хотят, только через прокси».
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Екатерина Коршунова