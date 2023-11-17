Израиль и ХАМАС могут договориться о перемирии и освобождении заложников

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Правительство Израиля и представители палестинского движения ХАМАС могут договориться о трёхдневной приостановке боевых действий в секторе Газа для освобождения 50 заложников с обеих сторон. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что речь идёт об освобождении из тюрьм Израиля 50 палестинских заложников, в первую очередь, женщин и детей, и освобождении 50 израильских узников с территории сектора Газа.
Также, если соглашение будет достигнуто, в сектор Газа разрешат ввести ограниченное количество топлива для электрогенераторов. За поставками будут следить сотрудники ООН.
Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался от переговоров с Израилем из-за действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа» в анклаве.
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Также, если соглашение будет достигнуто, в сектор Газа разрешат ввести ограниченное количество топлива для электрогенераторов. За поставками будут следить сотрудники ООН.
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Анастасия Чинкова