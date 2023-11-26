ХАМАС отпустило на свободу заложника с российским гражданством

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Палестинское движение ХАМАС освободило одного из заложников, имеющего гражданство России.
Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря главы политбюро ХАМАС.
Сообщается, что это решение ХАМАС принял в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина, а также в знак признания российской позиции.
Заложника-россиянина передали Красному Кресту.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом. Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает Fox News.
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«Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, который имеет российское гражданство», –сказано в заявлении.
Заложника-россиянина передали Красному Кресту.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом. Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает Fox News.
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Мария Фирсова