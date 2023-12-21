ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников

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ХАМАС отклонил предложение Израиля о новом обмене заключенными, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных египетских чиновников.
Представители движения утверждают, что ХАМАС не будет рассматривать вопрос освобождения израильских заключенных до установления полного прекращения огня. По мнению израильских чиновников, ХАМАС, вероятно, стремится добиться более серьезных компромиссов со стороны Израиля. Планировалось, что в рамках предлагаемой сделки Израиль освободит 40 заключенных.
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Артем Кузьмин