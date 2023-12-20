В Йемене объявлена всеобщая мобилизация для отправки бойцов в Газу

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На севере Йемена начали всеобщую мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа.
Об этом сообщает политбюро движения «Ансар Алла».
Ранее, 17 декабря, New Straits Times сообщало, что США и Евросоюз способны спровоцировать новый конфликт в Йемене.
Сообщается, что с начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.
С началом операции «Потоп Аль-Акса» движения в Ираке, Ливане Йемене, а также Сирии усилили поддержку палестинского анклава.
Ранее Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС на неделю остановить боевые действия в рамках новой договорённости о взаимном освобождении пленных. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.
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Ранее, 17 декабря, New Straits Times сообщало, что США и Евросоюз способны спровоцировать новый конфликт в Йемене.
С началом операции «Потоп Аль-Акса» движения в Ираке, Ливане Йемене, а также Сирии усилили поддержку палестинского анклава.
Ранее Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС на неделю остановить боевые действия в рамках новой договорённости о взаимном освобождении пленных. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.
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Мария Фирсова