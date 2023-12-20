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В Йемене объявлена всеобщая мобилизация для отправки бойцов в Газу

20 декабря 2023, 16:33
Фото: istockphoto/zanskar

Фото: istockphoto/zanskar

На севере Йемена начали всеобщую мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа.
Об этом сообщает политбюро движения «Ансар Алла».

Ранее, 17 декабря, New Straits Times сообщало, что США и Евросоюз способны спровоцировать новый конфликт в Йемене.


Сообщается, что с начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.

С началом операции «Потоп Аль-Акса» движения в Ираке, Ливане Йемене, а также Сирии усилили поддержку палестинского анклава.

Ранее Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС на неделю остановить боевые действия в рамках новой договорённости о взаимном освобождении пленных. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.

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#израиль
#палестина
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Владимир Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания
20 декабря 2023, 16:29

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания РФ в рамках торжественного заседания Совета законодателей, посвящённом юбилею.
«Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной Думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», - обратился Путин к присутствующим.

По словам президента, перед российским правительством стоит множество разных задач. Глава государства выразил уверенность в том, что ответственность каждого из присутствующих будут задавать направление для совместной работы.

Путин также поздравил всех с наступающим Новым годом.

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#путин
#володин
#госдума
#депутаты
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Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин
Володин: выдвижение Путина на новый срок необходимо как России, так и миру
20 декабря 2023, 16:22

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу. Об этом Володин сообщил на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.
По словам председателя Госдумы, поддержать российского лидера должны те государства, которые хотят развиваться и «решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя». Володин отметил, что на данный момент РФ преодолевает множество санкций, которых не было никогда ранее.

Напомним, выборы президента России пройдут 15—17 марта следующего года. Президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца.

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#выборы
#владимир путин
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Глава французского минздрава ушел в отставку из-за несогласия по мигрантам
20 декабря 2023, 16:04

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо решил уволиться из-за жестокого закона о миграции.
Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтверждает официальный представитель французского кабинета министров Оливье Веран в соцсетях.

«Я подтверждаю отставку министра здравоохранения Орельяна Руссо, который направил прошение премьер-министру и президенту Республики», —говорит Веран.
Пресс-секретарь кабмина Франции отметил, что должность Руссо будет временно занимать замминистра здравоохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо.

В ночь на среду, 20 декабря, французский парламент принял законопроект об ужесточении миграции, который вызвал протестные акции и общественные обсуждения, а также повлек за собой уход министра Руссо.

Ранее министр-делегат, который отвечал за промышленность Франции, Ролан Лескюр сообщил, что французские промышленные компании в ближайшие 10 лет ввиду нехватки местных кадров вынуждены будут нанимать иностранцев с соответствующими навыками.

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Боррель предупредил об угрозе «безвозвратной испорченности» Евросоюза

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#франция
#новости
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«Неправильно»: Боррель ответил на вопрос о победе России
Боррель назвал вопрос о победе России неправильным
20 декабря 2023, 16:01

Фото: Официальный сайт Еврокомиссии

Отвечать на вопрос о победе России неправильно, необходимо понять, что мы можем сделать, чтобы её предотвратить, с таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме Sommet Grand Continent.
«Это неправильный вопрос. Правильный вопрос - что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе», - прокомментировал ситуацию Боррель.

Дипломат признал поражение Вооруженных сил Украины в контрнаступлении, однако, отметил, что этот факт говорит только о том, что необходимо продолжать помогать Киеву.

По мнению Борреля, победа России в спецоперации создаст огромную опасность для всех челнов Европейского союза.

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#победа
#опасность
#дипломат
#евросоюз
#украина
#россия
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Боррель предупредил об угрозе «безвозвратной испорченности» Евросоюза
Боррель: ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины
20 декабря 2023, 15:38

Фото: iStock/sinonimas

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
Глава внешнеполитической службы ЕС призвал государства Европы «засучить рукава» для избежания подобных исходов.

Ранее Боррель заявлял, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Он также высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, считая, что данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта.

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#украина
#ес
#евросоюз
#израиль
#палестина
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В Подмосковье по «дачной амнистии» за год зарегистрировали 80 тыс домов
20 декабря 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Московской области с начала года в рамках «дачной амнистии» зарегистрировали 80 тыс объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«В этом году на учёт поставлено 80 тыс единиц, в том числе 63,8 тыс индивидуальных жилых домов общей площадью 8,6 млн кв м с налоговым потенциалом 300 млн рублей. Такому результату предшествовала большая информационная кампания, которая охватила 7 тыс садоводческих товариществ в 20 городских округах, а это более 2 млн человек», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Минимущество и областное БТИ вместе с профильными министерствами провели за дачный сезон встречи в 723 СНТ. Они охватили более 83 тыс садоводов.
«На встречах даём разъяснения о процедуре «дачной амнистии», упрощённом порядке регистрации объектов недвижимости, преимуществах, которые получит гражданин, если его имущество зарегистрировано. Наш регион – лидер по количеству недвижимости. Работу по выявлению незарегистрированных объектов мы продолжим и в будущем году. Ставим себе задачу зарегистрировать порядка 70 тыс объектов недвижимости», – заключила министр.
Ранее «дачная амнистия» была продлена до 1 марта 2031 года. Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Собственность без прав нельзя передать по наследству, сдать в аренду или продать.

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#минимущества
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#дома
#снт
#московская область
#подмосковье
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Валентина Матвиенко рассказала о главном событии года
Матвиенко: Решение Путина идти на выборы-2024 стало главным событием года
20 декабря 2023, 15:18

Фото: kremlin.ru

Главным событием 2023 года стало решение российского лидера Владимира Путина баллотироваться на должность президента вновь, с таким заявлением на торжественном заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации», - прокомментировала ситуацию Матвиенко.

По её мнению, в тяжёлое время, время исторических перемен, через которое сейчас проходит Россия, людям необходима уверенность в завтрашнем дне, которая гарантируется присутствием сильного лидера. Именно эту уверенность дарит гражданам РФ Владимир Путин.

Предстоящие президентские выборы будут проходить в течении трёх дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#валентина президент
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«На условиях Москвы»: На Западе осознали одну простую истину
Advance: Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной на условиях России
20 декабря 2023, 15:05

Фото: iStock/Diy13

Выступая на заседании Минобороны, российский лидер Владимир Путин сделал важное стратегическое заявление о готовности Москвы к переговорам с Киевом, об этом пишет журналист Антун Роша в своей статье для издания Advance.
«Конечно, если судить по заявлениям, то можно предположить, что Россия не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы», - прокомментировал ситуацию Роша.

По мнению обозревателя, единственная причина, по которой Вашингтон всё ещё не заставил Киев пойти на условия Москвы - это неверие властей Соединённых Штатов в победу России.

Как только в США осознают, что Россия может взять под контроль всю территорию Украины - то сразу же будут толкать Владимира Зеленского к мирным переговорам.

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#сша
#россия
#киев
#украина
#переговоры
#сво
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«Утешительный приз»: В МИД РФ ответили на старт переговоров по вступлению Украины в ЕС
Захарова: Старт переговоров по вступлению Украине в ЕС – это утешительный приз
20 декабря 2023, 14:28

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что начало переговоров о вступлении Украины в состав Европейского союза – это утешительный приз.
«Данный шаг - не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского», - прокомментировала ситуацию Захарова в ходе брифинга.

Она также подчеркнула, что это не Европейский союз пытается улучшить положение дел на Украине, а, наоборот, опускается до уровня киевского режима.

Напомним, 15 декабря, после после двухдневного заседания совета Евросоюза, все 26 европейских лидеров поддержали решение о начале переговоров по вступлению в состав союза Украины и Молдавии.

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#мария захарова
#евросоюз
#украина
#переговоры
#мид рф
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