В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль района Джебалия на севере Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под полный контроль района Джебалия на севере сектора Газа.
«Силы 162-й дивизии осуществляют оперативный контроль над Джебалией. Джебалия уже не та, какой была раньше. Мы убили там сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября», - прокомментировал ситуацию израильский генерал Ицик Коэн.
В сообщении армии Израиля также сообщается, что многие из сдавших в плен боевиков ХАМАС пытались спрятаться среди гражданского населения. Уточняется, что на севере сектора Газа боевой потенциал палестинских боевиков был полностью уничтожен.
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Евгения Парфентьева