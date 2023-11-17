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Посол Израиля сообщил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство государства решают вопрос возможного развития операции в секторе Газа, писало издание The Jerusalem Post.
Суть дискуссии заключалось в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стояло два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках.
На принятие финального решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками.
Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
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Суть дискуссии заключалось в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стояло два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках.
Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
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Мария Фирсова