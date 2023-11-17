Правительство и армия Израиля спорят о начале вторжения на юг Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство государства решают вопрос возможного развития операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Уточняется, что суть дискуссии заключается в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стоит два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках.
На принятие окончательного решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками.
Ранее сообщалось, что ХАМАС отказалось от проведения переговоров с Израилем из-за действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа».
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На принятие окончательного решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками.
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Анастасия Чинкова