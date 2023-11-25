ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения второй группы израильских заложников. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Представители бригады сообщили, что возобновят освобождение только после того, как Израиль допустит въезд грузовиков с гуманитарными грузами в северную часть сектора Газа, а также будет соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.
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Анастасия Чинкова