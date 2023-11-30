WSJ: США и Израиль обсуждают изгнание бойцов ХАМАС из Газы после конфликта

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Американские и израильские официальные лица обсуждают идею об изгнании бойцов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа после завершения конфликта, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновников США и Израиля.
По информации издания, в Вашингтоне и Иерусалиме считают большой проблемой нахождение тысяч бойцов ХАМАС на территории сектора Газа после завершения конфликта.
Отмечается, что вопрос об изгнании палестинских боевиков обсуждают в рамках переговоров об управлении анклавом после урегулирования палестино-израильского конфликта.
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«Чтобы решить эту проблему, некоторые израильские и американские официальные лица обсуждают идею изгнания тысяч бойцов низкого ранга из палестинского анклава», - прокомментировали ситуацию в WSJ.
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Евгения Парфентьева