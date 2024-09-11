Харрис обещает обеспечить США самой смертоносной армией в мире

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить страну самой смертоносной армией в мире. Об этом она сказала в заключительной речи по итогам дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
В эфире телеканала ABC News она пообещала создать в Штатах экономику возможностей и инвестировать средства в малый бизнес, а также в новые семьи. Вице-президент выразила надежду, что ей вместе с избирателями удастся поддержать положение Америки в мире и обеспечить стране заслуженное уважение. Вероятно, именно для этого и потребуется «самая смертоносная боевая сила в мире», которую кандидат в президенты США пообещала создать буквально в следующей фразе.
Харрис также добавила, что собирается защищать «фундаментальные права и свободы» США. При этом в заключение выступления она не стала, вопреки традиции, говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.
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Александр Бойцов