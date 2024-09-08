Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ* в ее политике

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Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, считает вопросы ЛГБТ* приоритетом внешней политики. Губернатор штата Миннесота и кандидат в вице-президенты от Харрис Тим Уолц заявил об этом на предвыборном мероприятии в Вашингтоне.
«Она сделала соблюдение прав человека представителей ЛГБТ по всему миру приоритетом во внешней политике страны. Мы должны быть той страной, которая играет в этом ведущую роль», – сообщил политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.
До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон согласовал с Белым домом запрет на вывешивание любых флагов, кроме официального, на территории посольств США в других странах.
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Александр Климов