Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампои

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова провести теледебаты со своим соперником Дональдом Трампом. Слова Харрис процитировал пресс-корпус Белого дома, сообщает ТАСС.
Отмечается, в воскресенье, 8 сентября, Харрис ответила на вопрос журналиста, заявив, что «готова к дебатам» с Трампом.
Дебаты между двумя кандидатами состоятся во вторник, 10 сентября, в Филадельфии (штат Пенсильвания), их проведет телеканал ABC.
В преддверии этого события агентство Reuters сообщило, что кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис имеют примерно равные шансы: По данным национального опроса, опубликованным 8 сентября, рейтинг одобрения Трампа составил 48 %. Для сравнения, рейтинг одобрения Харрис составлял 47 %.
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Дебаты между двумя кандидатами состоятся во вторник, 10 сентября, в Филадельфии (штат Пенсильвания), их проведет телеканал ABC.
В преддверии этого события агентство Reuters сообщило, что кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис имеют примерно равные шансы: По данным национального опроса, опубликованным 8 сентября, рейтинг одобрения Трампа составил 48 %. Для сравнения, рейтинг одобрения Харрис составлял 47 %.
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Александр Климов