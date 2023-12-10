Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

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Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины. Об этом свидетельствует официальная трансляция церемонии в здании Конгресса.
После принятия присяги бывший президент Аргентины Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл.
После этого новоизбранный глава государства выступит перед гражданами Аргентины.
Напомним, что новый глава государства планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу Аргентины. В настоящее время страна находится в затяжном экономическом кризисе. Это привело к тому, что национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.
Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое.
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После этого новоизбранный глава государства выступит перед гражданами Аргентины.
Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое.
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Анастасия Чинкова