«Начало конца и США вместо БРИКС»: будущее России и Аргентины при новом президенте

В Аргентине к власти пришел политик Хавьер Милей, который славится своими резкими высказываниями в адрес правящих элит. Редакция «Радио 1» расскажет, как избрание нового главы государства отразится на российско-аргентинских отношениях, и почему новый лидер намерен перевернуть страну «с ног на голову».