«Начало конца и США вместо БРИКС»: будущее России и Аргентины при новом президенте

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В Аргентине к власти пришел политик Хавьер Милей, который славится своими резкими высказываниями в адрес правящих элит. Редакция «Радио 1» расскажет, как избрание нового главы государства отразится на российско-аргентинских отношениях, и почему новый лидер намерен перевернуть страну «с ног на голову».
Новый президент Аргентины
Проамериканский политик Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Милей называет себя «несистемным» и обещает всерьез заняться политической и финансовой структурой страны. Глава государства придерживается идее долларизации и готов отказаться от национальной валюты. Кроме того, Милей прежде заявлял, что торговые отношения необходимо строить с «цивилизованной частью мира», то есть с США и Западом, но не с Китаем, который, по его мнению, таковым не является.
На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией Милей
Кроме того, новый аргентинский лидер намерен легализовать свободную торговлю донорскими органами в стране и приватизировать всю систему здравоохранения.
Обращение президента Аргентины к избирателям
Новоизбранный президент Хавьер Милей обратился к избирателям и заявил, что он намерен сотрудничать со всеми странами мира, чтобы создать лучшее будущее, приводит его слова издание Buenos Aires Herald.
«Сегодня — начало конца упадка Аргентины. Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — заявил Милей.Глава государства добавил, что намерен сделать все для того, чтобы страна вновь стала «сверхдержавой». Он также планирует минимизировать вмешательство государства в экономику, за что получил прозвище «экономист с бензопилой».
Политики о новом президенте Аргентины
Избрание нового главы Аргентины прокомментировал экс-президент США Дональд Трамп. Он заявил, что милей сможет «перевернуть страну с ног на голову» и сделать ее великой. Процветание Аргентине также предрек американский предприниматель Илон Маск.
Россия отреагировала на избрание нового президента Аргентины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на те заявления, которые Хавьер Милей сделал в ходе своей предвыборной кампании, однако основные выводы будут сделаны после инаугурации аргентинского лидера.
Спикер Кремля подчеркнул, что по тем высказываниям, которые будут касаться двусторонних отношений между государствами, Москва будет ждать прояснений.
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что новый президент Аргентины будет сторонником идеи установления многополярного мира и присоединится к БРИКС. Он также добавил, что хотел бы, чтобы отношения между Россией и Аргентиной продолжали оставаться дружественными.
Что ожидать России от нового главы Аргентины?
Доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец заявил, что новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей категорически против сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией, он также не согласен с вступлением страны в БРИКС.
По словам эксперта, назначение нового главы станет для страны «печальным событием», так как Милей, в том числе, намерен урезать бюджет государства. Хейфец отметил, что действия нового аргентинского лидера сложно предсказать, так как он часто сам себе противоречит.
О том, какие странности замечены в образе жизни нового главы Аргентины, читайте в материале «Радио 1».
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