Helsingin Sanomat: Финляндия намерена снова закрыт все КПП на российской границе

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В полночь 14 декабря (1:00 по Москве) Финляндия открыла два пограничных перехода на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала. Однако финские власти уже обдумывают новое закрытие всех контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Ранее сообщалось, что на пограничный пункт Ниирала прибыли первые девять беженцев. Все они подали заявления на предоставление убежища. Отмечается, что сотрудники пограничной службы Финляндии приняли обращения просителей.
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Александр Бойцов