Helsingin Sanomat: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией

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Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что юридических и политических препятствий для данного решения обнаружено не было. По информации источника, срок закрытия границ может поменяться.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января. По словам Орпо, это решение принимается по причине того, что оценка угрозы в РФ остается на прежнем уровне.
Напомним, Финляндия с ноября прошлого года стала вводить ряд ограничений на въезд из РФ из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
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Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января. По словам Орпо, это решение принимается по причине того, что оценка угрозы в РФ остается на прежнем уровне.
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Екатерина Коршунова