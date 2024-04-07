Хиллари Клинтон резко высказалась по поводу кандидатов на предстоящих выборах

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов. Она призвала недовольных избирателей смириться с Байденом и Трампом в качестве кандидатов.
В эфире телепередачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ведущий Феллон попросил бывшую первую леди США сказать несколько слов избирателям, которые не хотят отдавать свой голос ни за кандидата от Демократической партии и действующего американского президента Джозефа Байдена, ни за кандидата от республиканцев, бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
Она также добавила, что Байден остаётся сострадательным и эффективным, несмотря на весьма почтенный возраст. Трамп же, хотя и моложе, но зато обвиняется в различных преступлениях по многим статьям.
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«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — заявила Клинтон в ответ.
Она также добавила, что Байден остаётся сострадательным и эффективным, несмотря на весьма почтенный возраст. Трамп же, хотя и моложе, но зато обвиняется в различных преступлениях по многим статьям.
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Александр Бойцов