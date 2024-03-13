Клинтон обвинила поддерживающих Трампа граждан США в симпатии к Путину

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Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что голосование за Дональда Трампа на президентских выборах в США будет являться голосованием за российского лидера Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.
Она также обвинила американцев в симпатии к президенту России.
Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в том случае, если к власти в США вновь придет Трамп, то деньги Украине выделятся не будут и вооруженный конфликт вскоре завершится.
Отметим, что ряд американских политиков заявляет, что победа Трампа на выборах может сказаться на планах Евросоюза, в том числе, по украинскому конфликту.
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Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в том случае, если к власти в США вновь придет Трамп, то деньги Украине выделятся не будут и вооруженный конфликт вскоре завершится.
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Анастасия Хохлова