Хореограф Александр Могилёв оценил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Фото: Подмосковье сегодня/Александра Степанова
Известный хореограф, танцовщик и театральный режиссер Александр Могилёв провел танцевальный мастер-класс для посетителей выставки-форума «Россия» у стенда Московской области. Затем он рассказал о впечатлениях от подмосковной экспозиции и от выставки в целом.
В разговоре с корреспондентом «Радио 1» артист рассказал, что он поражен масштабностью выставки, обилием интересных и удивительных вещей, которые здесь можно увидеть. На стенде Московской области он отметил необычность подачи исторического и культурного материала, когда открывая «дверь в Подмосковье» словно погружаешься в интерактивный спектакль и как будто отправляешься в путешествие по городам и поселкам в окрестностях российской столицы.
Александр Могилёв напомнил, что в нынешнем году он был членом жюри фестиваля «Город танцует в парках», который проходил в 30 городских округах Подмосковья. Хореограф рассказал о ярких впечатлениях, которые остались у него от тех концертов. Площади, заполненную несколькими тысячами танцующих людей, он сравнил с ажиотажем, который происходит на огромных стадионах во время выступления рок-кумиров типа Queen или Rolling Stones. Своими любимыми городами в Московской области Александр назвал Химки, где ему довелось прожить несколько лет, Сергиев Посад и Балашиху.
На вопрос корреспондента о том, связаны ли его дальнейшие творческие планы с Подмосковьем, артист сказал, что не может раскрывать всех секретов. Однако все же добавил, что фестиваль «Город танцует в парках» состоится и в следующем году и он обязательно примет в нем участие.
После интервью Александр с удовольствием раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.
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Александр Могилёв напомнил, что в нынешнем году он был членом жюри фестиваля «Город танцует в парках», который проходил в 30 городских округах Подмосковья. Хореограф рассказал о ярких впечатлениях, которые остались у него от тех концертов. Площади, заполненную несколькими тысячами танцующих людей, он сравнил с ажиотажем, который происходит на огромных стадионах во время выступления рок-кумиров типа Queen или Rolling Stones. Своими любимыми городами в Московской области Александр назвал Химки, где ему довелось прожить несколько лет, Сергиев Посад и Балашиху.
После интервью Александр с удовольствием раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.
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Александр Бойцов