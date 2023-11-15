«Хотят спровоцировать»: Лавров высказался о позиции США по Газе

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Соединенные Штаты Америки, возможно, хотят спровоцировать выход кризиса сектора Газа за пределы региона, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для RT.
«Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать ещё больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы», - прокомментировал ситуацию Лавров для RT.
Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля. В ответ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте военной операции на территории сектора Газа. В настоящий момент действия Израиля в Газе унесли десятки тысяч жизни мирных жителей. Остановить кровопролитие призывают многие лидеры западных стран.
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