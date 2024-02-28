Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи

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Между ХАМАС и Израилем достигнуто принципиальное соглашение по вопросу о доставке гуманитарной помощи в Газу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке помощи в Газу», - отметил представитель палестинской стороны. Его процитировал телеканал.О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением в ближайшие несколько дней.
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Сергей Калугин