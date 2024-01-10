Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ

Фото: istockphoto/vadimrysev
Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на информацию из йеменских источников.
«Хуситы выпустили ракету в сторону судна, плавающего в южной части Красного моря», — отмечается в сообщении канала.Однако не уточняется, к какому судну относится атака.
Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует значительную часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать суда, имеющие связь с Израилем или направляющиеся в его порты. Оно также призывало другие страны отзывать свои экипажи с этих судов и избегать их приближения в море. США заявили о начале операции по защите судоходства в Красном море в ответ на участившиеся атаки хуситов, присоединив к этой инициативе еще десять стран. В ответ «Ансар Алла» предупредили, что оставляют за собой право атаковать суда стран, участвующих в коалиции с США.
Читайте также:
В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер
Названо место России в рейтинге морских держав
CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море
Артем Кузьмин