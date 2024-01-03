Радио1
Главная / Новости / Политика/ CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море

CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море

03 января 2024, 09:12
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Несколько коммерческих судов под флагами разных стран подверглись атакам хуситов в южной части акватории Красного моря. С территории Южного Йемена, где правит хуситская группировка «Ансар Алла», были запущены несколько баллистических ракет.

Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщили представители Центрального командования США (CENTCOM). Американцы подчеркнули в своём сообщении, что группировка хуситов, постоянно атакующая торговые суда, неизменно поддерживается Ираном.

О каких-либо повреждениях кораблей в результате ракетных ударов в районе Баб-эль-Мандебского пролива не сообщается, равно как не уточняется государственная принадлежность торговых судов. В информационном сообщении указано, что это уже 24-е нападение на коммерческие корабли в южной части Красного моря с 19 ноября. Многие логистические компании из-за постоянной угрозы со стороны хуситов ищут альтернативные маршруты взамен привычных. Грузы в различные страны доставляются с большой задержкой.

Читайте также:

Sky News: Хуситы выпустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море

Американский корабль столкнулся с катерами хуситов в Красном море

CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou
#сша
#нападение
#маршруты
#страны
#компании
#корабль
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России
Замглавы МИД Ирана: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС
03 января 2024, 04:50

Фото: iStock/hamzehsh12

Заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в интервью РИА Новости выразил мнение, что Россия может инициировать создание секретариата в рамках БРИКС, что со временем может превратиться в постоянный орган управления.
Он отметил, что отсутствие секретариата в БРИКС приводит к тому, что каждая председательствующая страна хранит информацию по работе организации, не передавая ее последующему председательствующему государству. Сафари выразил заинтересованность Ирана в формировании секретариата в БРИКС как можно скорее.

Замминистр также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и выразил благодарность Москве за поддержку вопроса о принятии Ирана в эту организацию в качестве полноправного члена. Он предположил, что Россия сможет помочь Ирану и новым членам БРИКС в достижении их целей в рамках этого объединения.

Читайте также:

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом

Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС
#россия
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду
УВКПЧ ООН: нужно защитить мирное население России и Украины
03 января 2024, 03:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В свете гибели мирных граждан в России и на Украине Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения.
Сообщение появилось в официальном аккаунте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в соцсети X (Twitter).

Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.

С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.

Читайте также:

Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине

В ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима, заявил Полянский

Россия удивилась молчанию генсека ООН Гутерриша о трагедии в Белгороде
#права
#армия
#соцсети
#человек
#twitter
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции призвали отменить санкции против России
Флориан Филиппо призвал отменить антироссийские санкции ради экономики Франции
03 января 2024, 03:37

Фото: istockphoto/ronniechua

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил убеждение в необходимости прекращения антироссийских санкций для восстановления экономики Франции.
В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) он подчеркнул, что санкции приводят к росту цен на энергоресурсы, нанося ущерб французской экономике.

Филиппо выразил критику по отношению к ЕС, евро и политикам, назвав их убийцами экономики страны, а также призвал к снятию санкций и выходу Франции из Евросоюза.

Он также выразил несогласие с анонсированным 12-м пакетом санкций против России, представленным Еврокомиссией. Филиппо считает, что эта инициатива была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для удовлетворения президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины

Макрон в новогодней речи сказал остановить РФ и оказать поддержку Украине

Париж в новогоднюю ночь будут охранять 100 тысяч солдат и полицейских
#евро
#санкции
#ночь
#страны
#ущерб
#twitter
#ес
#солдат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн
03 января 2024, 03:20

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе, следует из судебных документов.
В декабре госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз решила, что Трамп не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах из-за его причастности к событиям штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В своей жалобе, поданной в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа утверждают, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя экс-президента из списка кандидатов на предстоящих праймериз.

Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, позволить ему участвовать в предвыборных праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать его участию в выборах.

Ранее Трампа также не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако было сообщено, что при утверждении решения Верховным судом США, политик сможет участвовать в первичных выборах.

Читайте также:

Экс-посол США в НАТО Даалдер назвал сроки поражения Украины

Трампа не допустят до участия в праймериз в еще одном штате США

В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз
#суд
#сша
#права
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году
02 января 2024, 21:58

Фото: сайт Кремля

Немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Отмечается, что сменить политика может нынешний глава Минобороны Борис Писториус.

Авторы материала пишут, что Шольц причастен к тому, что «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй Мировой войны».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.

Читайте также:

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

В США удивились возможностям российского оружия на Украине

Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины
#политика
#скандал
#следствие
#минобороны
#шольц
#олаф шольц
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При взрыве в Бейруте погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури
02 января 2024, 21:04

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Израильский беспилотник нанёс удар по району Южного Бейрута, где располагаются офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». Во время взрыва погиб заместитель руководителя политбюро палестинского движения Салех аль-Арури.
По сообщению ливанского спутникового телеканала Al Mayadeen, вместе с ним были убиты трое сопровождавших политика лиц. Изначально сообщалось, что атаку произвёл заминированный израильский дрон-камикадзе, но позже появилась информация, что беспилотник нанёс удар по офису ХАМАС тремя ракетами.

Кроме четырёх погибших в районе Аль-Мушарафия, где также находятся жилые дома членов руководства ХАМАС и «Хезболлах», несколько человек получили ранения. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Сообщается, что глава офиса палестинского движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал.

Читайте также:

Во время взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте погибли четыре человека

ХАМАС и «Исламский джихад» обсуждают план Каира по прекращению огня в Газе

«Сдаться или умереть»: Нетаньяху предложил выбрать судьбу боевикам ХАМАС
#помощь
#беспилотник
#политика
#дрон
#человек
#информация
#удар
#хамас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте погибли четыре человека
02 января 2024, 20:03

Фото: istockphoto/alexkuehni

Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал южный пригород Бейрута в Ливане, где находятся офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». В результате взрыва в одном из них погибли четыре человека.
В районе Мушаррафия, где прогремел взрыв, проживают также представители руководства «Хезболлах», сообщает издание Al Mayadeen. Полностью разрушена кондитерская в одном из домов, на втором этаже которого располагается офис ХАМАС. Сообщается, что здание было атаковано заминированным израильским беспилотником.

Несколько человек, не имеющих отношения к исламистским движениям, получили ранения. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Местные СМИ также сообщали, что в результате удара погиб высокопоставленный палестинский чиновник. Официальных заявлений ни от одной из сторон пока не последовало.

Читайте также:

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море

«Сдаться или умереть»: Нетаньяху предложил выбрать судьбу боевикам ХАМАС

Haaretz: Нетаньяху предупредил, что «Хезболла» может уничтожить Ливан
#помощь
#взрыв
#сми
#человек
#офис
#здание
#хамас
#движение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ: Мобильная группировка РВСН переоснащена с «Тополей» на «Ярсы»
02 января 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Мобильная группа Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершила перевооружение. На смену грунтовым ракетным комплексам «Тополь» пришли суперсовременные «Ярсы».
Последним новейшее вооружение получил Бологовский ракетный полк, дислоцирующийся в Тверской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Как уточнили в российском военном ведомстве, в составе мобильной группировки РВСН ещё остались полки, вооружённые современными подвижными комплексами «Тополь-М», обладающими достаточным эксплуатационным потенциалом. Эти части планируется переоснастить в 2025 году.

«Ярс» (РС-24) — это современная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильной, так и находится в режиме стационарного наземного базирования. Боеголовка ракеты при атаке разделяется, что повышает её убойную силу и площадь поражения.

Читайте также:

«Мистическое оружие»: В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ

Путин заявил о патрулировании Черного моря самолетами с «Кинжалами»

Подводный крейсер «Император Александр III» успешно запустил ракету «Булава»
#вооружение
#ракета
#рф
#служба
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
02 января 2024, 17:33

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, передает Al Ekhbariya.
По информации источника, это укрепит позиции королевства в мире. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка 30 стран готовы «в том или ином виде» подключиться к объединению БРИКС. Глава государства отметил, что РФ продолжит прикладывать усилия в продвижение всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по направлениям: политики и безопасности, экономики и культурно-гуманитарных контактов.

Читайте также:

Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС

В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС
#владимир путин
#президент
#рф
#брикс
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф