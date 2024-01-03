CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море

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Несколько коммерческих судов под флагами разных стран подверглись атакам хуситов в южной части акватории Красного моря. С территории Южного Йемена, где правит хуситская группировка «Ансар Алла», были запущены несколько баллистических ракет.
О каких-либо повреждениях кораблей в результате ракетных ударов в районе Баб-эль-Мандебского пролива не сообщается, равно как не уточняется государственная принадлежность торговых судов. В информационном сообщении указано, что это уже 24-е нападение на коммерческие корабли в южной части Красного моря с 19 ноября. Многие логистические компании из-за постоянной угрозы со стороны хуситов ищут альтернативные маршруты взамен привычных. Грузы в различные страны доставляются с большой задержкой.
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Александр Бойцов