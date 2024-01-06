Названо место России в рейтинге морских держав

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Россия занимает третье место в списке ведущих морских держав по данным исследования, проведенного учеными ИМЭМО РАН и опубликованного в «Известиях».
После этих стран идут Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.
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Артем Кузьмин