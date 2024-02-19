Хуситы заявили о повреждении ракетами британского судна в Аденском заливе

Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой НАТО из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года и сократит поддержку альянса. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.