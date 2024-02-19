Хуситы заявили о повреждении ракетами британского судна в Аденском заливе

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Хуситы заявили о поражении британского судна Rubymar в Красном море. Об этом представители правящего движения «Ансар Алла» сообщили в социальной сети Х.
Движение «Ансар Алла» проводит военные операции с целью защиты Йемена и в целях демонстрации поддержки палестинского народа, который находится в вооруженном конфликте с Израилем. Нападения с использованием оружия на британские суда начались вскоре после того, как Йемен начала бомбить американская и британская авиации. Особенно ситуация обострилась в декабре 2023 года.
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Анастасия Хохлова