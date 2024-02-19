Йеменские повстанцы-хуситы впервые использовали подводный беспилотник

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Центральное командование ВС США (CENTCOM) обнаружило в Красном море присутствие морского беспилотного дрона, принадлежащего повстанцам-хуситам из Йемена. Об этом американские военные сообщили в социальной сети X (экс-Twitter).
«Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного корабля с момента начала атак 23 октября», — говорится в сообщении Центрального командования.Дрон был обнаружен 17 февраля. США открыли огонь по одному беспилотному подводному кораблю и одному надводному, а также трём мобильным противокорабельным крылатым ракетам.
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена. В ответ на это 25 января мятежники объявили о начале военной операции против кораблей военно-морских сил США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Артем Путинцев