Вице-премьер Хуснуллин отметил успехи Подмосковья в жилищном строительстве

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина
Вице-премьер Марат Хуснуллин поблагодарил власти Московской области за высокие показатели в строительстве нового жилья. Он провёл последнее в этом году заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором подвели итоги жилищного строительства.
«Воронежская, Калининградская, Московская области, а также Севастополь и Москва стабильно строят жилье. Отличная работа, спасибо», – сказал зампред правительства России.По его оценке, этот год завершается успешно, несмотря на санкционное давление и другие сложности.
«Благодаря постоянной поддержке и контролю со стороны президента, оперативной работе и системным решениям правительства, конструктивному взаимодействию с администрацией президента, с Федеральным Собранием, работе с руководителями регионов, строительная отрасль продолжает активный рост, и в этом году нам удалось достигнуть лучших результатов за всю историю страны», – подчеркнул Хуснуллин.Он напомнил, что плановая цель – до 2030 года строить в стране 0,82 кв м на человека. Однако уже по предварительным итогам этого года некоторые регионы превысят показатель более 2 «квадрата» на человека.
«Это Новосибирская, Калужская области, Чечня, Республика Адыгея, Карачаево-Черкессия и Ленинградская область. Отличную работу показывает Тюменская область. Там самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения, из года в год системно вводят жильё», – добавил Марат Хуснуллин.А Татарстан в этом году, по его словам, достиг небывалой планки – 3,4 млн кв м.
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