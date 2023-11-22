«Играет, а не работает»: Украинский генерал объяснил, что не так с Зеленским

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Украинский президент Владимир Зеленский играет в обязанности президента, а не исполняет их, а для западных стран он и вовсе превратился в мем, об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Отставной генерал также отметил, что всерьёз воспринимать Зеленского уже перестали даже его военные. При этом, украинское руководство не делает ровным счетом ничего, чтобы исправить сложившуюся в стране ситуацию.
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Евгения Парфентьева