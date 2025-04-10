Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Их хотят ещё пнуть»: Милонов жёстко высказался о пометках «ранее судим» на сайтах знакомств

«Их хотят ещё пнуть»: Милонов жёстко высказался о пометках «ранее судим» на сайтах знакомств

Депутат Милонов не одобрил идею ввода пометки «ранее судим» на сайтах знакомств
Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)

Идею помечать пользователей социальных сетей и сайтов знакомств, освободившихся из мест лишения свободы, как «ранее судимых» следует решительно отвергнуть. Об этом заявил в характерной для него резкой манере депутат государственной думы РФ Виталий Милонов.
В разговоре с изданием NEWS.ru он напомнил, что некоторые из этих людей не только искупили свою вину, отбыв полный срок заключения, но и принимали участие в специальной военной военной операции и в буквальном смысле кровью смыли грехи за свои прошлые ошибки.

«Чувствуется подлинное "человеколюбие" авторов этой идеи. Кто-то совершил ошибку, потом искупил свою вину. Причём некоторые из них своей кровью. А их теперь хотят ещё побольнее пнуть. Я буду последний, кто поддержит такую "инициативу"», — сказал парламентарий.

Он напомнил также о своём пребывании в зоне СВО и о том, что среди его подопечных было немало бывших заключённых. Упомянул депутат и некоторых красивых и гламурных несудимых сограждан, которые «сидят по заграницам».

«Я лучше пожму руку и обниму парня, который пошел воевать, чем буду общаться с петухами гамбургскими, — высказался Милонов в завершение беседы.

Читайте также:

В ГД одобрили поправку об аннулировании брака при смене пола супругом

Маги или мошенники: Депутат высказался на тему увеличения штрафов за оказание эзотерических услуг

«Не научились кормить грудью»: Милонов оценил предложение о декрете для мужчин
#операции
#депутат
#сво
#сайт
#госдума
#маркировка
В Государственной думе назвали спасителя планеты от ядерной войны
Депутат ГД Шеремет: Трамп спас человечество от ядерной войны
10 апреля 2025, 18:41

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Победивший на прошлогодних президентских выборах в США Дональд Трамп спас планету от ядерного апокалипсиса. Войну на на полное уничтожение человечества хотела развязать администрация предыдущего президента Джозефа Байдена.
Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. В разговоре с изданием NEWS.ru он отметил, что с приходом к власти Тампа наступил переломный момент, который позволил сохранить некоторую стабильность и вернуть позабытое ощущение безопасности американцам и всем людям на Земле.

«Считаю спасением приход Дональда Трампа на политическую арену. Он заслуженно занял место у большого штурвала. Новый-старый президент сразу начал предпринимать всевозможные меры, чтобы выправить критический крен», — сказал парламентарий.

Продолжая использовать морскую терминологию, майор в отставке подчеркнул, что Трамп не позволил другим следовать опасным курсом, предложенным Байденом и его советниками, который неминуемо вёл весь мир в сторону «последнего ядерного шторма».

Ведь именно бывший президент США поставил на кон существование всего человечества, попытавшись сыграть в «ядерную рулетку» в угоду своим нездоровым старческим амбициям. Придя к власти, Трамп этого не допустил, заключил Михаил Шеремет.

Читайте также:

Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы, заявил Песков

Трамп планирует новый разговор с Путиным, сообщает NBC

Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев
#сша
#президент
#крым
#меры
#депутат
#рф
#трамп
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Азербайджана Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране
10 апреля 2025, 13:54

Ильхам Алиев (фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о попытке госпереворота в стране. Слова глава государства приводит местное агентство АРА.
Отмечается, что спецслужбы обнаружили квартиры, в которых хранились коктейли Молотова и инструкции по нападению на правительственные здания и представителей правоохранительных органов.

Алиев обвинил в попытке госпереворота американскую организацию «Национальный демократический институт».

Также глава республики сообщил о попытках организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. В этом Алиев обвинил Госдепартамент США.

Напомним, что 9 апреля спецслужбы Киргизии также сообщили о предотвращении попытки госпереворота. Были пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путём организации местных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

Читайте также:

Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой

МИД Азербайджана объявил депутата ГД Валуева персоной нон грата

МИД Азербайджана призвал закрыть «Русский дом» в Баку
#азербайджан
#сша
#квартиры
#дом
#митинг
#протесты
#политика
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦРУ: в Абу-Даби произвели обмен заключёнными с Россией
10 апреля 2025, 11:51

Фото: iStock/Sven Loeffler

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключёнными с Россией. Сведения передаёт ТАСС.
В результате обмена Россия освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которую в 2024 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Сообщалось, что она собирала средства на нужды ВСУ.

США освободили гражданина Германии и России Артура Петрова, которого арестовали в 2023 году по запросу Штатов за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

Отмечается, что переговоры об обмене заключёнными вели Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.

Напомним, что 12 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого обсуждалось взаимодействие сторон по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

Читайте также:

Карлсон: США проиграли войну против РФ, уничтожив Украину

Трамп: США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает

Хегсет: военный контингент США в Европе определится в контексте переговоров с РФ
#россия
#сша
#оаэ
#политика
#переговоры
#экспорт
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле идут спокойно и конструктивно
10 апреля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/vchal

В турецком Стамбуле начался второй раунд консультаций российской и американской делегаций относительно нормализации взаимоотношений между двумя государствами. Переговоры проходят абсолютно спокойно, без эксцессов и в конструктивной обстановке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Встреча проходит в здании российского Генерального консульства. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

«Планируются обстоятельные многочасовые переговоры (между делегациями России и США. — Прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства.

Первой к зданию генконсульства подъехали машины с представителями российской стороны. Сама встреча началась в 10:00 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Известно, что переговоры продлятся не менее четырёх часов.

Читайте также:

ЦРУ: в Абу-Даби произвели обмен заключёнными с Россией

Раскрыты дата и место новой встречи РФ и США

МИД: консультации с США по работе дипломатов продолжатся в ближайшие дни
#сша
#посол
#встреча
#новости
#рф
#переговоры
#консультации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Конгрессе требуют отставки Маска
В США демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы правительстве
10 апреля 2025, 04:52

Фото: iStock/rarrarorro

Демократы из Конгресса США потребовали от американского президента Дональда Трампа отстранить предпринимателя Илона Маска от правительственной работы. Об этом свидетельствует соответствующее письмо.
«Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая», — говорится в письме демократов.

К тому же представитель демократов Грег Касар заявил изданию Axios, что партия имеет полное право добиться отставки Маска. Помимо юридических и политических инструментов, на их стороне мощь общественного давления.

Читайте также:

Маск оценил мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины

Карлсон: США проиграли войну против РФ, уничтожив Украину

Трамп: США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает
#сша
#партия
#право
#конгресс сша
#илон маск
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате