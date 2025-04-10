«Их хотят ещё пнуть»: Милонов жёстко высказался о пометках «ранее судим» на сайтах знакомств

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)
Идею помечать пользователей социальных сетей и сайтов знакомств, освободившихся из мест лишения свободы, как «ранее судимых» следует решительно отвергнуть. Об этом заявил в характерной для него резкой манере депутат государственной думы РФ Виталий Милонов.
В разговоре с изданием NEWS.ru он напомнил, что некоторые из этих людей не только искупили свою вину, отбыв полный срок заключения, но и принимали участие в специальной военной военной операции и в буквальном смысле кровью смыли грехи за свои прошлые ошибки.
Он напомнил также о своём пребывании в зоне СВО и о том, что среди его подопечных было немало бывших заключённых. Упомянул депутат и некоторых красивых и гламурных несудимых сограждан, которые «сидят по заграницам».
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«Чувствуется подлинное "человеколюбие" авторов этой идеи. Кто-то совершил ошибку, потом искупил свою вину. Причём некоторые из них своей кровью. А их теперь хотят ещё побольнее пнуть. Я буду последний, кто поддержит такую "инициативу"», — сказал парламентарий.
Он напомнил также о своём пребывании в зоне СВО и о том, что среди его подопечных было немало бывших заключённых. Упомянул депутат и некоторых красивых и гламурных несудимых сограждан, которые «сидят по заграницам».
«Я лучше пожму руку и обниму парня, который пошел воевать, чем буду общаться с петухами гамбургскими, — высказался Милонов в завершение беседы.Читайте также:
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Александр Бойцов