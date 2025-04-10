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Маги или мошенники: Депутат высказался на тему увеличения штрафов за оказание эзотерических услуг

Депутат Кирьянов: мошенников в интернете много, и это не только маги и гадалки
Фото: iStock/alexkich

Фото: iStock/alexkich

В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей. С соответствующим предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, кандидат юридических наук Артем Кирьянов в беседе с «Радио 1» выразил свое мнение, сказав, что МВД с такой инициативой вряд ли согласится.

«159-я статья мошенничества — это, действительно, статья, касающаяся всех. Если в отношении человека совершили противоправные действия, совершенно неважно, гадалки это или блогеры. Наказание одинаковое. И здесь выделять особую часть статьи для эзотерических услуг мне не представляется возможным, даже с точки зрения теории права», — прокомментировал он.

Он отметил, что взлет мошенничества, связанный с привлечением людей через интернет, — огромная проблема, которая измеряется десятками миллиардов рублей, потраченными людьми впустую.

«Для этого в Госдуме есть рабочая группа, которая делает интернет-сферы прозрачными и старается не допустить жульнических проявлений. Но здесь надо понимать, что не все люди, работающие в сети, потенциальные уголовники», — объяснил депутат.

По его словам, наивно думать, что запрет на эзотерические услуги поведет за собой отказ людей от гороскопов и различного рода предсказаний.

«Заказали, заплатили, расклад сделали, сбудется он или нет, это уже второй вопрос. Человек понимает, за что он платит. Есть ситуации, при которых человек приходит или даже отправляет деньги через интернет на совершенно несопоставимые и неадекватные с жизнью цели. И вот это, конечно, печально. То есть первое, о чем надо подумать — это ограничение рекламы, второе — это приведение к разумности деятельности людей, которые работают за деньги через сеть интернет, третье — ответ науки должен быть», — сообщил Кирьянов.

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Родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие
DOGE: родившийся в 2154 году житель США потребовал пособие в 41 тысячу долларов
10 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/ Alexandr Lebedko

Департамент государственной эффективности США (DOGE) обнаружил в списке претендентов на социальные пособия мужчину, который якобы родился в 2154 году, сообщила пресс-служба ведомства на странице в социальной сети X.
«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — уточнялось в сообщении.

Еще работники департамента, который возглавляет предприниматель Илон Маск, нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже. По информации DOGE, общая сумма их прошений составила 69 млн долларов.

Подчеркивалось, что еще 59 млн долларов от государства требуют американцы старше 115 лет. Это в своем аккаунте на платформе X прокомментировал Илон Маск. Он напомнил, что самому старому из ныне живущих жителей США — 114 лет.

«Можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже не существует», — обратил внимание бизнесмен.

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День Марка Арефусийского 11 апреля: почему в этот день нужно избегать водоёмы и зачем пить березовый сок, народные приметы
10 апреля 2025, 11:42

Фото: istockphoto / Rymasheuskaya Volha

Каждый год 11 апреля православные христиане вспоминают святителя Марка Арефусийского — мученика, претерпевшего страдания за свою веру в годы правления императора Юлиана Отступника. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу. Что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».

Кто такой святитель Марк Арефусийский

Святитель Марк жил в IV веке в Сирии и был назначен епископом города Арефусия при императоре Константине Великом — в то время, когда христианство становилось официальной религией Римской империи. Он активно боролся с языческими верованиями: проповедовал, но и принимал решительные меры — однажды разрушил языческое капище и построил на его месте церковь.

Однако с приходом к власти Юлиана Отступника в 361 году ситуация изменилась. Новый император стремился возродить язычество и начал преследовать христиан. Верующим запретили преподавать в школах, а гонения возобновились с новой силой. Когда сторонники старой веры узнали об этих переменах, они решили отомстить святителю Марку. Сначала он скрывался, но узнав, что вместо него страдают невинные, сам сдался властям. Его подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа и выплатить компенсацию за разрушенное капище.

Несмотря на мучения, Марк остался непоколебим. Его стойкость вдохновила многих горожан принять христианство. В итоге палачи отпустили святителя, а через несколько лет он мирно скончался.

Народный праздник 11 апреля — Берещенье

В народной традиции Марков день называют Берещеньем. Это время, когда славяне чествовали березу — дерево, которое с древности считалось символом жизни, здоровья и связи с миром духов. Считалось, что в ветвях плакучих берез живут русалки и утонувшие, а под их кронами можно встретить духов предков.

Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным
Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным

После прихода христианства к березе стали относиться ещё бережнее. Согласно легенде, во время бегства в Египет береза укрыла Богородицу и младенца Иисуса от непогоды. За это Дева Мария благословила дерево, и с тех пор оно считается оберегом от зла и молний.

Традиции и обряды на Марков день

На Берещенье крестьяне отправлялись в лес за берёзовым соком. Его использовали в приготовлении сбитня — традиционного славянского напитка. Сок считался лечебным: его давали больным, особенно детям, чтобы очистить организм.

Фото: istockphoto / morisfoto

А чтобы изгнать болезни, малышей в шутку «погоняли» березовыми ветками. Береза играла важную роль и в женских обрядах. Беременные женщины прижимали ладони к стволу, прося легких родов и здоровья для будущего ребёнка. Девушки водили хороводы вокруг деревьев в надежде встретить любовь. Береза, по верованиям, помогала справиться с тревогами — ей можно было «выговориться», и она «забирала» плохие мысли.

Что нельзя делать 11 апреля на Берещенье

Так как праздник приходится на Великий пост, верующим напоминали о воздержании от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Также рекомендовалось посетить церковь или помолиться дома, вспомнив подвиги святого Марка.

Существовали и народные запреты. В этот день:

  • нельзя было рубить деревья или ломать ветки — особенно березу, которую считали священной;
  • запрещалось ссориться, ругаться и сквернословить рядом с деревьями;
  • девушкам не советовали вплетать в волосы белые ленты — чтобы не «соревноваться» с березой и не навлечь на себя беду;
  • избегали водоёмов — по поверьям, русалки могли затащить на дно тех, кто подойдёт слишком близко;
  • не отдыхали под плакучими ивами и берёзами — боялись встретиться с потусторонним.

Народные приметы 11 апреля

Наши предки внимательно наблюдали за природой:

  • быстрые облака — к тёплой погоде;
  • гром — к похолоданию;
  • ливень — к богатому урожаю овса;
  • гуси на льду — к скорому потеплению;
  • сороки вьют гнёзда низко — будет много гроз.
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В апреле состоится Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту»
10 апреля 2025, 11:25

Фото: iStock/Natee Meepian

В апреле состоится Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», приуроченная к Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.
Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и состоится с 18 по 27 апреля текущего года.

Акция должна объединить общество через укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и заботу о природе родной страны.

Проявление признательности и почтения к ветеранам и труженикам тыла, а также сохранение исторической памяти и забота о будущем — всё это находит своё выражение в бережном отношении к окружающей среде родной страны.

Экологическая грамотность становится ключевым элементом национальной идентичности, ведь чистая и здоровая окружающая среда является общим достоянием и вкладом в благополучие грядущих поколений.

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Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным
10 апреля 2025, 09:01

Фото: iStock/a-lesa

Вербное воскресенье — это важный православный праздник, который символизирует вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. В 2025 году этот день будет отмечаться 13 апреля. Праздник предшествует Пасхе и знаменует собой начало Страстной недели. «Радио 1» расскажет о традициях и особенностях Вербного воскресенья, а также о том, что необходимо знать православным.

Какого числа отмечается Вербное воскресенье в 2025 году в России

В 2025 году Вербное воскресенье будет отмечаться 13 апреля. Этот день имеет особое значение для православных христиан, так как он открывает Страстную неделю, которая завершается празднованием Пасхи. Дата Вербного воскресенья изменяется каждый год, так как она зависит от лунного календаря и даты Пасхи, которая, в свою очередь, определяется по правилам, установленным на Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году.

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Православные традиции Вербной недели

Вербная неделя — это время подготовки к Пасхе и глубокого духовного размышления. В течение этой недели православные христиане уделяют особое внимание молитвам, покаянию и добрым делам. Каждое утро совершаются богослужения, которые помогают верующим сосредоточиться на значении предстоящего праздника.


Великий пост

Перед Вербным воскресеньем православные христиане проходят Великий пост — время покаяния, молитвы и духовного очищения. Великий пост длится 48 дней и заканчивается накануне Пасхи. В это время верующие стараются воздерживаться от мясной и молочной пищи, а также уделяют особое внимание молитве и добрым делам. Пост — это не только отказ от пищи, но и возможность для каждого человека задуматься о своих поступках, исправить ошибки и наладить отношения с окружающими.


Фото: iStock/Iana Pronicheva

Лазарева суббота

Лазарева суббота предшествует Вербному воскресенью и отмечается в субботу перед этим праздником. В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Лазаря, друга Иисуса Христа. На Лазареву субботу принято проводить богослужения и совершать поминовение усопших. Это событие подчеркивает важность веры в жизнь после смерти и напоминает о том, что Христос является источником жизни.


Вербное воскресенье

В сам день Вербного воскресенья верующие приходят в храмы с ветками вербы, которые освящаются во время богослужения. Освященные ветки вербы символизируют победу жизни над смертью и напоминают о радостном входе Иисуса в Иерусалим. Во время литургии священник читает Евангелие о входе Христа в город, а затем освящает ветви вербы, которые затем раздаются прихожанам. Это событие символизирует радость и надежду на спасение.


Вербное воскресенье или Вербохлест? В чем разница

Часто Вербное воскресенье называют Вербохлестом. Однако это не совсем корректно. Вербохлест — это народное название праздника, которое связано с обычаями и традициями, связанными с освящением вербы. Это название происходит от слова "хлестать", так как в некоторых регионах принято было "хлестать" друг друга освященными ветками вербы, что символизировало благословение и защиту. В то время как Вербное воскресенье — это церковное название праздника, имеющее глубокие духовные корни и отражающее его истинное значение.


Как правильно ломать вербу и что с ней делать

Правила ломки вербы просты. Ветви вербы следует ломать в субботу перед Вербным воскресеньем или в сам праздник. При этом важно делать это с уважением и благодарностью к природе. Освященные ветки вербы можно хранить дома, прикрепив их к иконам или положив в углу комнаты. Они символизируют защиту от злых сил и благословение Божие. Некоторые верующие используют ветви вербы для украшения своих домов в течение всей Страстной недели.


Что запрещено в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье православным запрещено заниматься тяжелыми физическими работами, ссориться и проявлять негативные эмоции. Это время для молитвы, размышлений и добрых дел. Также стоит избегать употребления алкоголя и других развлечений, которые могут отвлечь от духовного смысла праздника. Вместо этого рекомендуется проводить время с близкими, участвовать в богослужениях и размышлять о смысле жизни.

Фото: istockphoto/Madeleine_Steinbach

Народные приметы

Существуют различные народные приметы, связанные с Вербным воскресеньем. Например, если на вербе много почек, то лето будет теплым и урожайным. Если же погода на праздник пасмурная, то стоит ожидать холодного лета. Эти приметы передаются из поколения в поколение и помогают людям лучше понимать природу и ее циклы. Кроме того, существует поверье, что если в этот день пойдет дождь, то он принесет удачу на весь год.

Таким образом, Вербное воскресенье — это не только важный религиозный праздник, но и время для размышлений о жизни, любви и добре. Православным следует помнить о традициях этого дня и стремиться к духовному очищению и гармонии. Празднование Вербного воскресенья помогает укрепить связь с Богом и близкими людьми, а также напомнить о важности доброты и сострадания в нашей жизни.

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РБК: Правительство РФ готовится к возврату иностранных компаний
10 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство РФ рассматривает потенциальное возвращение иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала сво в 2022 году. Об этом сообщает РБК.
«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — говорится в сообщении.

В процессе подготовки рассматривается возможность разработки мер, которые будут соблюдать компании, желающие вернуться в РФ. В частности планируется потребовать от организаций делиться технологиями, наладить в России производство и создавать полные производственные цепочки.

Помимо этого власти разрабатывают меры защиты для национальных компаний, чтобы они были ограждены от возможной конкуренции. К тому же планируется дать предпринимателям шанс оценивать риски от возвращения, чтобы те могли высказывать свое мнение перспективе работы иностранных компаний на рынке РФ.

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