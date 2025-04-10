Маги или мошенники: Депутат высказался на тему увеличения штрафов за оказание эзотерических услуг

Фото: iStock/alexkich
В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей. С соответствующим предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, кандидат юридических наук Артем Кирьянов в беседе с «Радио 1» выразил свое мнение, сказав, что МВД с такой инициативой вряд ли согласится.
Он отметил, что взлет мошенничества, связанный с привлечением людей через интернет, — огромная проблема, которая измеряется десятками миллиардов рублей, потраченными людьми впустую.
По его словам, наивно думать, что запрет на эзотерические услуги поведет за собой отказ людей от гороскопов и различного рода предсказаний.
Читайте также:
«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
Россиянам рассказали, с помощью чего с ними разговаривает Бог и что он хочет сказать
«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
«159-я статья мошенничества — это, действительно, статья, касающаяся всех. Если в отношении человека совершили противоправные действия, совершенно неважно, гадалки это или блогеры. Наказание одинаковое. И здесь выделять особую часть статьи для эзотерических услуг мне не представляется возможным, даже с точки зрения теории права», — прокомментировал он.
Он отметил, что взлет мошенничества, связанный с привлечением людей через интернет, — огромная проблема, которая измеряется десятками миллиардов рублей, потраченными людьми впустую.
«Для этого в Госдуме есть рабочая группа, которая делает интернет-сферы прозрачными и старается не допустить жульнических проявлений. Но здесь надо понимать, что не все люди, работающие в сети, потенциальные уголовники», — объяснил депутат.
По его словам, наивно думать, что запрет на эзотерические услуги поведет за собой отказ людей от гороскопов и различного рода предсказаний.
«Заказали, заплатили, расклад сделали, сбудется он или нет, это уже второй вопрос. Человек понимает, за что он платит. Есть ситуации, при которых человек приходит или даже отправляет деньги через интернет на совершенно несопоставимые и неадекватные с жизнью цели. И вот это, конечно, печально. То есть первое, о чем надо подумать — это ограничение рекламы, второе — это приведение к разумности деятельности людей, которые работают за деньги через сеть интернет, третье — ответ науки должен быть», — сообщил Кирьянов.
Читайте также:
«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
Россиянам рассказали, с помощью чего с ними разговаривает Бог и что он хочет сказать
«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
Анастасия Панченко