«Не научились кормить грудью»: Милонов заявил оценил предложение о декрете для мужчин

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)
Нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживая соответствующее предложение главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой. При этом, по его словам, «никакой муж не заменит материнскую любовь и заботу».
«Мужчины, к счастью, не научились кормить грудью. Когда между супругами существуют уважение и взаимопонимание, то мужчинам полезно побыть с ребенком в декрете вместо жены», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.Вместе с тем Милонов прокомментировал и другую инициативу Чеховой — заменить «очень странное» слово «брак». В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что брак — формальный термин, который практически не используется, в отличие от того же слова «семья». Депутат обратил внимание, что русский язык полон слов одинаковых по звучанию и различных по значению.
«Естественно, все мы закончили школу и прекрасно понимаем этимологию словосочетания «брачный союз» — «брать», то есть брать замуж, жениться. А слово «брак» в плане дефектной работы, это пришло из Европы, от древнегерманского языка: «брак», то есть ломаное», — пояснил депутат.Читайте также:
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