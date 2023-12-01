Iltalehti: Закрытие границ не позволяет живущим в России финнам посетить родину

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Гражданам Финляндии, которые живут в России, стало значительно сложнее ездить на родину. Это произошло после закрытия финско-российской границы.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области живет довольно много финнов, сообщает издание Iltalehti. Многие из них проживают в России, а работают в Финляндии, как, например, Ян Хави, который является совладельцем транспортной компании в финском городе Котка. Путь от Санкт-Петербурга до Котки составляет около 200 километров.
Обычно с понедельника по пятницу Ян находился по работе в Финляндии, где спал в трейлере. Там у него нет постоянного адреса. На выходные он возвращался в Санкт-Петербург, где живет уже семь лет вместе с семьей. Но теперь попасть в Финляндию можно только через Эстонию, а эта прибалтийская страна не разрешает въезд машинам с российскими номерами.
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Обычно с понедельника по пятницу Ян находился по работе в Финляндии, где спал в трейлере. Там у него нет постоянного адреса. На выходные он возвращался в Санкт-Петербург, где живет уже семь лет вместе с семьей. Но теперь попасть в Финляндию можно только через Эстонию, а эта прибалтийская страна не разрешает въезд машинам с российскими номерами.
«Нас-то не наказывайте», — обратился Ян Хави к финскому правительству.
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Александр Бойцов