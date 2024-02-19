Индия может выступить посредником между Россией и Украиной

Фото: IStock/NatanaelGinting
Власти Индии допустили возможность стать посредником в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
Издание со ссылкой на министра иностранных дел страны Субраманьяма Джайшанкара отмечает, что Индия находится в дружественных отношениях с Россией, поэтому могла бы взять на себя роль посредника в конфликте с Украиной.
Дипломат обратил внимание, что альтернативы поставкам российской нефти и газа нет. Министр отметил, что закупками у РФ Индия способствовала стабилизации цен на мировом рынке.
Reuters: Индия хочет дистанцироваться от поставок оружия из РФ
Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения на импорт алмазов из РФ
Дипломат обратил внимание, что альтернативы поставкам российской нефти и газа нет. Министр отметил, что закупками у РФ Индия способствовала стабилизации цен на мировом рынке.
«Мы всегда рады помочь там, где можем. Мы открыты, когда к нам обращаются. Однако мы не считаем, что должны инициировать что-либо в этом направлении», — подчеркнул он.Читайте также:
Reuters: Индия хочет дистанцироваться от поставок оружия из РФ
Политолог Светов: «Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада»
Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения на импорт алмазов из РФ
Екатерина Шмакова