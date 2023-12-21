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Политолог Юрий Светов объяснил недопуск Индией шести российских танкеров с нефтью марки Sokol давлением на страну западными государствами.
Он отметил, что та же самая причина лежит в основе недавнего инцидента, когда аэропорт Пекина «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия».
Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol. Так, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября.
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«Этот неприятный инцидент тоже происходит параллельно с ситуацией с аэропортом Китая. Это говорит том, что недруги пытаются давить на наших партнеров всеми возможными путями. Если резюмировать: Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
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Мелисса Тимофеева